Директор ЦРУ признался, что седые волосы у него появились после переговоров с РФ и Ираном

«Я должен признать признаться, что кадры встречи президента РФ Владимира Путина и верховного лидера Ирана [Али Хаменеи] не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», — сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, отвечая на вопрос о значении встречи лидеров двух стран в Тегеране во вторник.
«Если мы заглянем за эти кадры, то Россия и Иран сейчас нужны друг другу. Обе страны находятся под тяжелыми санкциями, обоим надо вырваться из политической изоляции. Но если они нужны друг другу, это еще не означает, что они доверяют друг другу. Потому что они соперники в энергетической сфере, а также исторические соперники», — утверждал Бернс.
Бернс на протяжении своей дипломатической карьеры работал в посольстве США в Москве, в том числе, возглавлял его в 2005 — 2008 годах, а также участвовал в переговорах с Ираном по заключению ядерной сделки в 2008 — 2014 годах.