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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом, заявил Песков

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможности для диалога между Москвой и Киевом имеются, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД Сергей Лавров никогда не говорили о закрытии этой двери, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он.

Лавров ранее в интервью РИА Новости и RT, которое провела главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, заявил, что в нынешней ситуации мирные переговоры России с Украиной никакого смысла не имеют.

Он напомнил, что еще первые — весенние — раунды мирных переговоров, которые состоялись в Белоруссии, «как раз выявили отсутствие у украинской стороны желание что-либо серьезно обсуждать».

Сам Путин во время визита в Тегеран заявил, что киевские власти отказались от исполнения соглашений, хотя они были практически достигнуты, а конечный результат переговоров зависит от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Однако, констатировал президент, у киевских властей нет такого желания.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.

В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

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