09:26 (мск), источник: Известия
Экс-президенту Молдавии Додону продлили домашний арест
Экс-президенту Молдавии Игорю Додону продлили домашний арест на 30 суток, до 20 августа. Об этом 21 июля сообщили в прокуратуре.
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«Прокуроры настаивали на продлении домашнего ареста. Суд вынес вердикт, что арест будет еще на 30 суток», — сказал журналистам прокурор Петр Ярмалюк на выходе из зала суда.
Ранее решение о продлении домашнего ареста было вынесено 21 июня.
До этого, в конце июня, Додону предъявили обвинения в превышении полномочий в тот период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Обвинения в свой адрес он назвал необоснованными.
В том же месяце стало известно, что по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход на 3 млн леев (€150 тыс. — Ред.).
Кроме того, 13 июля пресс-служба генеральной прокуратуры Модавии сообщила, что обвинения предъявлены матери политика. Ее обвиняют в пособничестве незаконному обогащению.