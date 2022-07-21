Президент Италии принял со второй попытки отставку Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги встретился с президентом Серджио Маттареллой и во второй раз сообщил ему о намерении уйти в отставку вместе с возглавляемым им правительством. Об этом сообщается на сайте итальянского президента.
«Президент республики принял это к сведению. Правительство остается у власти для решения текущих вопросов», — говорится в сообщении канцелярии.
Действия кабинета министров, таким образом, окажутся ограничены, указывает Corriere della Sera. Не могут быть разработаны законопроекты (в том числе финансовые) и законодательные акты, новые назначения также не допускаются. В случае крайней необходимости правительство может издать декреты. Газета пишет, что президент вправе не принимать отставку Драги, а распустить парламент.
По словам источников Reuters, Маттарелла планирует распустит парламент и назначит в октябре досрочные выборы. Президент Италии планирует во второй половине дня 21 июля встретиться со спикерами обеих палат парламента, пишет Rai.
Премьер сообщил кабинету министров о намерении покинуть пост 14 июля, отметив, что «пакт доверия» правительства провалился. Затем Маттарелла не принял отставку Драги и предложил ему выступить в парламенте. 20 июля он получил вотум доверия в сенате с минимальным количеством голосов — 95 против 192. Однако три ключевые коалиционные партии — «Движение “5 звезд”, “Вперед, Италия” и “Лига” не стали участвовать в голосовании.
«Русские прямо сейчас празднуют падение еще одного западного правительства», — добавил министр. Он обвинил главу движения «5 звезд» Джузеппе Конте в том, что его действия по смещению Драги помогают Кремлю.