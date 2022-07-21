Трасс считает ошибкой свою прошлую поддержку сохранения членства Великобритании в ЕС

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала ошибкой поддержку сохранения членства страны в Евросоюзе, за которое она проголосовала на референдуме 2016 года. Об этом политик, вышедшая в финал гонки за пост лидера Консервативной партии и правительства страны, заявила в четверг в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
«Я ошибалась и готова признать, что ошибалась», — сказала Трасс. В свое оправдание министр заявила, что после того, как большинство британцев поддержали разрыв связей с Брюсселем, она была одним из ключевых членов кабинета, которые работали над реализацией этого решения, «открывшего новые возможности» для Соединенного Королевства.
Трасс признала, что остается верной премьер-министру Борису Джонсону, который 7 июля под давлением коллег по возглавляемой им Консервативной партии заявил об уходе в отставку. «Я хотела, чтобы Борис продолжал, он отлично выступил на выборах 2019 года, он осуществил Brexit, он организовал вакцинацию», — сообщила Трасс, кандидатуру которой поддерживают члены ближайшего окружения Джонсона.
Министр заверила, что обладает нужными премьерскими качествами. В качестве примера она привела жесткие действия Лондона в ответ на военную операцию России на Украине, которые включали введение беспрецедентных санкций и поставку вооружения на Украину. «Я продемонстрировала, что демонстрирую силу под давлением», — заявила министр.
В борьбе за пост лидера партии и правительства Трасс противостоит экс-глава Минфина Риши Сунак, который изначально голосовал за Brexit. Судьбу двух кандидатов решат около 200 тыс. членов Консервативной партии, на что у них есть время до начала сентября. Имя нового лидера тори, который автоматически станет премьер-министром на правах лидера правящей партии, будет объявлено 5 сентября.