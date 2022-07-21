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12:37 (мск), источник: Ведомости

ЕС согласовал новые санкции против России

Седьмой пакет санкций против России был утвержден Евросоюзом, сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. Постоянные представители стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций накануне.

Источник: AFP 2022

Помимо новых ограничений ЕК предложила продлить действие всех санкций против России до конца января 2023 г. и добавить разъяснения, что санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в дополнении к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будут грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС. Официально список пока не опубликован. Источники Reuters утверждают, что в список компаний войдет Сбербанк.

Издание EU Observer со ссылкой на проект документа сообщало, что новые ограничения затронут мэра Москвы Сергея Собянина, актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, лидера байк-клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова и других российских граждан. Также под санкции могут попасть и ряд судоходных и оружейных компаний, движение «Юнармия» и фонд «Русский мир».

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