Песков заявил, что «европейская бюрократия» хуже советской

Тягучесть европейской бюрократии не позволяет оперативно вносить изменения в санкционную политику, и Европа мучается от этого, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, США в этом плане действует гораздо прагматичнее. «Они весьма оперативно, используя гибкую систему, вводят лицензии, которые предусматривают изъятие санкций там, где это выгодно самим Соединенным Штатам», — приводит его слова «Интерфакс».
Ранее 21 июля страны Евросоюза согласовали очередной, седьмой пакет антироссийских санкций. Этот пакет продлит действующие санкций до 2023 года, а также запретит импорт золота российского происхождения. Помимо этого, в санкционный список войдут более 50 граждан и компаний.
В Кремле, говоря о новых санкциях, заявили, что никакие, даже самые жесткие ограничительные меры «никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию». По словам Пескова, санкции Евросоюза вредят его собственным интересам и в особенности — его населению.