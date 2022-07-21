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14:57 (мск), источник: ТАСС

Медведев посетил под Таганрогом пункт размещения эвакуированных из Донбасса и с Украины

Замглавы СБ ознакомился с условиями, в которых живут временные переселенцы.

Источник: РИА "Новости"

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 21 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в четверг посетил пункт временного размещения (ПВР) граждан, эвакуированных из Донбасса и с Украины, который организован на территории детского лагеря под Таганрогом.

Замглавы СБ ознакомился с условиями, в которых живут временные переселенцы, и пообщался с ними. Позднее у Медведева запланировано совещание о мерах поддержки эвакуированных из Донбасса и с территории Украины. В мероприятии примут участие, в частности, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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