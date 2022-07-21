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16:25 (мск), источник: © РИА Новости

Турбину для «Северного потока» еще не передали «Газпрому», заявили в ФРГ

БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости. Турбина для «Северного потока» уже прибыла в Германию, о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Источник: © РИА Новости

«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале недели была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана “Газпрому”, мы сообщим», — сказал Хабек на пресс-конференции в четверг.

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа «Газпрома» в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Исходя из ранее опубликованных данных от оператора Nord Stream AG и оператора газотранспортной сети Gascade прокачка после возобновления держится примерно на уровне 40% мощности, на котором она была с середины июня. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.

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