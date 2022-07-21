Чем отличаются снимки телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» (фото) За скоплениями пыли и газа теперь можно увидеть звезды
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
17:29 (мск), источник: Коммерсантъ

В МИД РФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по зерну в видеоформате

Замглавы МИДа Андрей Руденко рассказал, что в переговорах по украинскому зерну стороны демонстрируют конструктивный подход. По его словам, они продолжаются в видеоформате. Переговоры по российскому и украинскому зерну ведутся параллельно.

Спецоперация на Украине

«Переговоры идут достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них, надеемся, что в ближайшее время удастся договориться», — сказал дипломат журналистам.

Помимо этого, Руденко сообщил, что параллельно с диалогом по украинскому зерну Россия ведет разговор по российскому зерну с ООН.

«Мне кажется, это было бы логично. Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить. Без поставок российского зерна и удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе», — сказал дипломат.

13 июля на встрече делегаций России, Украины, Турции и представителей ООН по зерновой проблеме определили безопасные маршруты в Черном море, по которым суда будут вывозить зерно до разминирования украинских портов, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что соглашение по зерну может быть подписано к концу этой недели.

Юлия Абугалиева

 Крупнейшую в мире атомную подлодку уничтожат
Путин объявил о наступлении «новой эпохи» в мировой истории
Спецоперация на Украине
В МИД РФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по зерну
Лукашенко призвал не допустить ядерной войны на Украине
Медведев заявил о необходимости отодвинуть ВСУ «подальше»
Шойгу вручил медали «Золотая звезда» героям спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь