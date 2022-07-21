В МИД РФ заявили о продолжении переговоров с Украиной по зерну в видеоформате

«Переговоры идут достаточно динамично, стороны конструктивно участвуют в них, надеемся, что в ближайшее время удастся договориться», — сказал дипломат журналистам.
«Мне кажется, это было бы логично. Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить. Без поставок российского зерна и удобрений, наверное, будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе», — сказал дипломат.
13 июля на встрече делегаций России, Украины, Турции и представителей ООН по зерновой проблеме определили безопасные маршруты в Черном море, по которым суда будут вывозить зерно до разминирования украинских портов, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что соглашение по зерну может быть подписано к концу этой недели.