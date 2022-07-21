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19:48 (мск), источник: Ведомости

На Украине запустили новую систему контроля поставок оружия

На Украине запущена новая система контроля поставок вооружения от стран-партнеров, сообщает издание Lb.ua со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

Источник: AFP 2022

«Аппарат СНБО Украины вместе с минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны “СОТА” по поставкам вооружения от стран-партнеров. Все, что пересекает нашу границу (вооружение от западных партнеров) находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться», — сообщает Данилов.

Система работает с 2019 г., добавляет секретарь СНБО, она помогает оценивать состояние национальной безопасности с целью координации деятельности государственных органов. С 24 февраля проект перешел в формат мониторинга военной ситуации, отметил Данилов. Теперь новый модуль системы позволит анализировать поставки оружия по странам, а также отслеживать статус в реальном времени, чтобы знать, когда оружие готово к отгрузке, когда оно в пути и когда получено вооруженными силами Украины.

8 июля в Пентагоне заявили, что США и союзники прорабатывают план поставок вооружений на Украину на месяцы и годы вперед. Более того, представители Минобороны США заверили, что тщательно отслеживают судьбу поставляемых вооружений — собирают данные об их использовании, чтобы принимать решения о дальнейшей помощи.

20 июля США анонсировали новые поставки вооружения на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пакет военной помощи будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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