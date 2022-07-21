Белоруссия де-факто признала независимость ДНР и ЛНР, заявил Лукашенко

«Я буду помогать Луганску и Донецку, Крыму. Мы с ними сотрудничаем и этого не прячем. То есть де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк. А это все болтовня, почему там Лукашенко признал — не признал. Надо — признаем указом президента», — приводит издание «СБ. Беларусь сегодня» фрагмент интервью белорусского лидера.
«Но если нужны будут продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать», — подчеркнул Лукашенко.
В феврале Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совета безопасности России выступил с обращением к согражданам и заявил о необходимости незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, «поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного». После этого глава государства подписал указы об признании республик и поручил обеспечить поддержание мира в этих регионах с помощью российских вооруженных сил.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент, ее пришлось начать для защиты людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду киевского режима.