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22:32 (мск), источник: © РИА Новости

Евросоюз решил не вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ЕС заблокировал предложение ввести санкции против российской корпорации «ВСМПО-Ависма» на фоне возражений Франции и ряда других стран из-за их опасений, что РФ прекратит экспорт титана странам Евросоюза, пишет газета Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

«Евросоюз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта “ВСМПО-Ависма”», — говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций ЕС против России. Евросоюз, по данным газеты, планировал «ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения».

«Дипломаты ЕС заявили, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг Москвы в виде прекращения продажи титана компании фирмам из ЕС», — отмечается в газете.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.

По февральской оценке ФГ «Финам» для РИА Новости, «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе обеспечивает до 40% потребностей в титане Boeing, и до 60% потребностей Airbus.

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