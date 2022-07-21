Евросоюз решил не вводить санкции против «ВСМПО-Ависма»

«Евросоюз в последний момент заблокировал предложение ввести санкции против российского металлургического гиганта “ВСМПО-Ависма”», — говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что компания должна была попасть в седьмой пакет санкций ЕС против России. Евросоюз, по данным газеты, планировал «ограничить продажу компании военных товаров и товаров двойного назначения».
«Дипломаты ЕС заявили, что государства-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта компании может спровоцировать ответный шаг Москвы в виде прекращения продажи титана компании фирмам из ЕС», — отмечается в газете.
Корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.
По февральской оценке ФГ «Финам» для РИА Новости, «ВСМПО-Ависма» обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе обеспечивает до 40% потребностей в титане Boeing, и до 60% потребностей Airbus.