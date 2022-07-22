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13:06 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу отправился в Турцию для подписания документа по зерновому вопросу

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отправился в Турцию, где в пятницу ожидается подписание соглашения по зерновому вопросу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Да, мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание (соглашения — ред.). Но давайте дождемся. Не будем пока забегать вперед», — сказал Песков журналистам.

Ранее в администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что документ по зерновому вопросу будет подписан в Стамбуле в пятницу в 16.30, в церемонии будут участвовать турецкий лидер Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Дождемся… Оно (соглашение — ред.) пока не подписано. Поэтому я сказал, что не буду, не хочу, забегать вперед. Если там все состоится, то будут и разъяснения», — сказал Песков на вопрос журналистов о деталях документа по зерновому вопросу.

Он подчеркнул, что российский интерес озвучил президент РФ Владимир Путин в Тегеране.

«Путин сказал о том, что на фоне того продовольственного кризиса, который надвигается, очень важно разблокировать пути поставки на мировые рынки — и удобрений, и продовольствия, и зерна. В этом плане не критически, потому что особой, скажем так, какой-то решающей помощи это не окажет, вот это сравнительно небольшое количество украинского зерна. Но все-таки очень важно, чтобы это зерно попало на мировые рынки, а также, чтобы те косвенные ограничения, которые действуют в отношении наших товаров, они тоже позволили рынку получить дополнительные объемы и удобрений, и зерна, и так далее. И именно президент Путин в Тегеране говорил о непосредственной связи вот этого всего», — добавил Песков.

Источник, знакомый с переговорами, ранее сообщил РИА Новости, что механизм ООН по зерновому вопросу подразумевает транспортировку судов с зерном по безопасным маршрутам, они определены.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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