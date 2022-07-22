Шойгу прибыл в Стамбул на подписание документов по зерновому вопросу

Кроме того, планируется двусторонняя встреча Шойгу с его турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщили агентству в Минобороны России.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Россия подготовила и предоставила пакет предложений.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, по оценкам Минсельхоза РФ, Украина может поставить на экспорт порядка 5 миллионов тонн пшеницы, что составляет лишь доли процента от мирового производства зерна. В то же время, по словам Путина, Россия экспортирует 37 миллионов тонн пшеницы в 2021—2022 сельскохозяйственном году, а в 2022—2023 поднимет этот показатель до 50 миллионов. Позднее президент говорил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но при этом все запреты на экспорт российского зерна должны быть сняты.
Россия не препятствовала вывозу зерна из украинских портов на Черном море, однако это было невозможно, так как побережье заминировали украинские войска.