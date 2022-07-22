Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией

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17:31 (мск), источник: © РИА Новости

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СТАМБУЛ, 22 июл — РИА Новости. Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
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Соглашение, в частности, предполагает:

  • вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный;
  • разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени;
  • суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы;
  • для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики;
  • наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырех сторон;
  • военное сопровождение судов не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние;
  • суда, направляющиеся в порты, будут досматривать инспекционные группы под контролем Совместного координационного центра;
  • в портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины.

В церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу.

До этого свою часть соглашения подписала Украина — также с Турцией и ООН.

В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем. Кроме того, глава государства напоминал о наличии других путей для транспортировки злаков: через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию и через порты Азовского моря.

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