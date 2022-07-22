Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией

Соглашение, в частности, предполагает:
В церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу.
До этого свою часть соглашения подписала Украина — также с Турцией и ООН.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, западные страны обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал многочисленные препятствия для экспорта: помимо поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с продовольствием смогут выходить оттуда без проблем. Кроме того, глава государства напоминал о наличии других путей для транспортировки злаков: через Румынию, Дунай и последующее движение по Черному морю, через Польшу, через Белоруссию и через порты Азовского моря.