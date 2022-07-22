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21:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: военные потери Украины снизились в несколько раз — страна теряет по 30 человек в день

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью The Wall Street Journal, в котором заявил, что ежедневные потери Украины составляют 30 человек в день убитыми и 250 ранеными. В мае и июне, по словам президента, Украина теряла от 100 до 200 человек убитыми ежедневно.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными», — сказал он. Общее число погибших и раненых президент Украины назвать отказался.

Зеленский также заявил изданию, что перемирие с Россией без возврата территорий приведет к затягиванию конфликта.

Замораживание конфликта с Российской Федерацией означает паузу, которая даст Российской Федерации передышку. Они не будут использовать паузу для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики.

Владимир Зеленский

Кроме того, Владимир Зеленский сказал, что поставка Украине ПВО странами Запада обойдется дешевле Европе и США, чем поддержка украинской экономики на плаву.

«По словам Зеленского, предоставление средств противовоздушной обороны обошлось бы США и Европе гораздо дешевле, чем поддержание на плаву украинской экономики с ее ежемесячным дефицитом бюджета в размере $5 млрд», — пишет газета.

Россия не сообщала информацию о количестве жертв среди военнослужащих с марта.

По данным Минобороны от 25 марта, в ходе спецоперации погиб 1351 человек и 3825 получили ранения. 9 июня глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что ежедневно потери украинской армии составляют 100 солдат убитыми и 500 ранеными.

Юлия Абугалиева

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