Зеленский: военные потери Украины снизились в несколько раз — страна теряет по 30 человек в день

Потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными», — сказал он. Общее число погибших и раненых президент Украины назвать отказался.
Зеленский также заявил изданию, что перемирие с Россией без возврата территорий приведет к затягиванию конфликта.
Кроме того, Владимир Зеленский сказал, что поставка Украине ПВО странами Запада обойдется дешевле Европе и США, чем поддержка украинской экономики на плаву.
«По словам Зеленского, предоставление средств противовоздушной обороны обошлось бы США и Европе гораздо дешевле, чем поддержание на плаву украинской экономики с ее ежемесячным дефицитом бюджета в размере $5 млрд», — пишет газета.
По данным Минобороны от 25 марта, в ходе спецоперации погиб 1351 человек и 3825 получили ранения. 9 июня глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что ежедневно потери украинской армии составляют 100 солдат убитыми и 500 ранеными.