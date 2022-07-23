Байден не даст Украине ракеты для HIMARS дальностью 300 километров

США передали Украине 12 РСЗО HIMARS и объявили в пятницу о готовящихся поставках еще четырех подобных систем. В Минобороны России в пятницу заявили, что ВС РФ высокоточным оружием уничтожили четыре пусковых установки РСЗО HIMARS, поставленных украинским войскам из США.
«Есть некоторые средства, которые, как дал понять президент, предоставить он не готов. В их числе дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Он считает, что, хотя ключевая цель США — делать все необходимое для поддержки и обороны Украины, другая задача состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы скатываемся к третьей мировой войне», — сказал Салливан на Аспеновском форуме по безопасности.
Американцы говорят, что украинцы получают HIMARS с управляемыми реактивными снарядами GMLRS дальностью 80 километров, хотя установки имеют возможность стрельбы оперативно-тактическими ракетами ATACMS.