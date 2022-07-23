В ООН рассказали о плане действий в случае нападения на суда с зерном

«В совместном координационном центре будут представители Украины, России и Турции, и мы — ООН. И, как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку — кто что сделал, кто виноват», — пояснил он.
«Так что если одна из сторон ответственна за нападение на судно, которое идет через эти пути, в нарушение соглашения, которое было подписано сегодня, мы хотим узнать, почему, в чем была причина», — подчеркнул Гриффитс.
«Механизма принуждения нет. Это добровольная договоренность. Это не суд, — продолжил заместитель генерального секретаря. — Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика».
Соглашение о «зерновом коридоре» было подписано накануне в Стамбуле. Свои договоренности зафиксировали сначала Украина и Турция при свидетельстве ООН, а затем Россия и Турция. Вывоз будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный по безопасному коридору в Черном море. Военные не будут сопровождать торговые суда. На входе и выходе в Черное море суда будут досматривать, чтобы исключить провоз оружия и боеприпасов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что подписание соглашения необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса.
Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков сообщал, что Украина сможет отправить первое судно с зерном из портов через четыре дня, а полноценно возобновить работу всех трех портов — в течение двух недель. Он подчеркивал, что эту работу можно будет начать после создания координационного центра. Однако в ООН поясняли, что на формирование центра может уйти около двух недель.