Минобороны Турции сообщило о непричастности России к атаке на порт Одессы

«В ходе нашего контакта российская сторона сказала нам, что не имеет абсолютно никакого отношения к этому нападению и что РФ очень внимательно и подробно изучает этот вопрос», — заявил Акар (цитата по Reuters).
Ранее агентство со ссылкой на украинские вооруженные силы сообщало, что 23 июля две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны.
Минобороны России об ударах по одесскому порту не сообщало.
Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр.