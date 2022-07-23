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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров: помощь Запада украинским националистам «тает в карманах властей»

ГРОЗНЫЙ, 23 июл — РИА Новости. Помощь украинским националистам со стороны западноевропейских стран должным образом до них не доходит, либо «таинственным образом тает в карманах властей», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: © РИА Новости

«Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди — и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности… Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск. Подозреваю, что-то здесь не так. Помощь, которая предназначалась националистам, должным образом до них не доходит, либо таинственным образом тает в карманах властей, а моральный дух прославленных укровояк всё ниже и ниже», — написал Кадыров в Telegram-канале.

«Тем не менее одно мы знаем точно — наши войска неумолимо идут вперёд, освобождая захваченные территории, а вы продолжайте витать в своих облаках», — добавил он.

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