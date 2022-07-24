США обвинили РФ в срыве соглашения по зерну после сообщений об обстреле порта Одессы

«Всего через 24 часа после заключения сделки по возобновлению экспорта украинской сельскохозяйственной продукции по Черному морю Россия нарушила свои обязательства. Это нападение ставит под сомнение надежность обязательства России выполнять заключенную сделку и подрывает работу, проведенную ООН, Турцией и Украиной», — говорится в заявлении госсекретаря.
Украинские власти сообщили об обстреле порта Одессы накануне, 23 июля. Утверждается, что ракеты попали в объекты инфраструктуры, зернохранилище не пострадало. Киев намерен продолжить подготовку экспорта сельхозпродукции. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар по итогам разговора с представителями российского ведомства сказал, что российские военные отрицают причастность к атакам.
Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля заключили в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна. Россия и ООН, помимо этого, подписали меморандум об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений. Между Россией и Украиной не было подписано никаких совместных документов.