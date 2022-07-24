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10:14 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство расширило перечень недружественных стран

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, в него вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, а также Багамские острова, сообщает пресс-служба кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний», — говорится в сообщении.

Кроме того, в перечень вошли Багамские острова, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Подчеркивается, что документ утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно ему, граждане РФ и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

«Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт “С” на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)», — добавляется в сообщении.

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