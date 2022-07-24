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11:09 (мск), источник: ТАСС

В офисе Зеленского анонсировали новые поставки систем РСЗО HIMARS и MLRS от США

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским американские конгрессмены объявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS (Multiple Launch Rocket System — ракетная система залпового огня).

Источник: U.S. Army

«После встречи с президентом, командой офиса и правительства, глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25−30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», — написал Ермак в воскресенье в своем Telegram-канале.

Он добавил, что ключевым вопросом на данный момент является поставка боеприпасов для западных РСЗО.

В субботу группа американских конгрессменов от обеих партий распространила заявление по итогам встречи с Зеленским и министром обороны Украины Алексеем Резниковым. При этом когда именно состоялась поездка, в документе не уточняется. В заявлении говорится, что законодатели будут добиваться выделения Вашингтоном дополнительной помощи для Киева.

В поездке в Киев приняли участие Майкл Куигли (демократ от Иллинойса), Майкл Уолтц (республиканец от штата Флорида), Элисса Слоткин (демократка от штата Мичиган), Мики Шерилл (демократка от штата Нью-Джерси) и Адам Смит (демократ от штата Вашингтон).

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