Премьер Израиля заявил о последствиях закрытия агентства «Сохнут» в России

Премьер Израиля в ходе дебатов заявил, что отношения с Россией важны для республики, а еврейская община широко представлена в стране.
«Она затрагивается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — говорится в заявлении.
21 июля в пресс-службе Басманного суда сообщили об обращении Минюста с просьбой остановить деятельность еврейского агентства «Сохнут». Слушание по делу назначено на 28 июля. Отмечалось, что действия Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства. После этого Лапид заявил, что власти страны будут дипломатическим путем добиваться продолжения работы «Сохнут» на территории России, а Израиль направит в Россию специальную делегацию.
Международная организация «Сохнут» была основана в 1929 г. в Израиле. Агентство возглавляли Давид Бен-Гурион, ставший затем первым премьер-министром Израиля, а также нынешний президент Ицхак Герцог.
В России «Сохнут» ведет курсы иврита, поддерживает воскресные школы, а также бесплатно помогает людям с еврейскими корнями с подготовкой к репатриации в Израиль. Как сообщается на сайте агентства, у его российского подразделения есть офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Пятигорске, Екатеринбурге, Иркутске, Новосибирске и Хабаровске.