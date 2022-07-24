Глава МИД РФ заявил об отсутствии у России предубеждений по поводу переговоров с Украиной

«У нас нет каких-либо предубеждений о том, чтобы возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов, но дело зависит не от нас. Потому что украинские власти, начиная с президента и заканчивая неисчислимым количеством советников постоянно заявляют, что никаких переговоров не будет, пока Украина не победит Россию», — сказал глава российского МИДа на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в Каире.
Стороны обвиняют друг друга в нежелании вести мирные переговоры. В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры возможны только после поражения России.
В июле Россия и Украина при участии ООН и Турции вели переговоры по вывозу зерна из украинских портов. 22 июля стороны в Стамбуле подписали соглашение по этому вопросу. Представители Москвы и Киева подписывали документ в рамках двух разных церемоний.