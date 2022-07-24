Telegraph: Борис Джонсон планирует совершить прощальный визит в Киев

«Он (Борис Джонсон.— “Ъ”) чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем (Владимира Зеленского.— “Ъ”). Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», — рассказал собеседник издания.
В пятницу, 22 июля, господин Джонсон в ходе телефонного разговора с господином Зеленским выразил «неизменную решимость» Великобритании в рамках поддержки Украины. Британский политик заверил господина Зеленского, что вне зависимости от того, кто станет следующим лидером Великобритании, британская поддержка «не поколеблется».
Как сообщил пресс-секретарь Даунинг-стрит, «президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за его твердую поддержку Украины и за добрые слова в его последнем обращении к парламенту». Кроме того, экс-премьер Британии рассказал о недавних шагах, предпринятых Великобританией для усиления сопротивления Украины, в том числе об обучении тысяч украинских военнослужащих в Великобритании.
Последний визит Бориса Джонсона в Киев состоялся 17 июня. До этого британский политик приезжал в украинскую столицу 9 апреля.