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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Telegraph: Борис Джонсон планирует совершить прощальный визит в Киев

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, объявивший 7 июля о намерении оставить эту должность, намерен совершить визит в Киев. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в канцелярии премьера. По данным издания, господин Джонсон рассчитывает вновь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

«Он (Борис Джонсон.— “Ъ”) чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим покровителем (Владимира Зеленского.— “Ъ”). Он не может просто уйти и не убедиться, что мир поддерживает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», — рассказал собеседник издания.

В пятницу, 22 июля, господин Джонсон в ходе телефонного разговора с господином Зеленским выразил «неизменную решимость» Великобритании в рамках поддержки Украины. Британский политик заверил господина Зеленского, что вне зависимости от того, кто станет следующим лидером Великобритании, британская поддержка «не поколеблется».

Как сообщил пресс-секретарь Даунинг-стрит, «президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за его твердую поддержку Украины и за добрые слова в его последнем обращении к парламенту». Кроме того, экс-премьер Британии рассказал о недавних шагах, предпринятых Великобританией для усиления сопротивления Украины, в том числе об обучении тысяч украинских военнослужащих в Великобритании.

Последний визит Бориса Джонсона в Киев состоялся 17 июня. До этого британский политик приезжал в украинскую столицу 9 апреля.

Ксения Аскерова

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