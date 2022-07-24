Экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича обвинили в «сдаче юга»

По версии следствия, Сивкович и Кулинич взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины — передавали России сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в местном управлении СБУ. Именно Кулинич якобы под координированием Сивковича обеспечил быстрое продвижение российских войск по южным областям Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении из Крыма.
17 июля Кулинича задержали. Он был назначен на эту должность Владимиром Зеленским в 2020 году. В марте 2022 года президент его уволил. 18 июля Госбюро расследований подтвердило задержание экс-главы регионального управления, при этом указав, что он оставался действующим сотрудником СБУ.
Ранее Лайф сообщал, что 17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. Он также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора страны.