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24 июля, источник: Life.ru

Экс-главу СБУ по Крыму Олега Кулинича обвинили в «сдаче юга»

Бывшего главу управления Службы безопасности Украины по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича обвиняют в «сдаче юга Украины российским войскам» в феврале 2022 года. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на текст обвинения.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По версии следствия, Сивкович и Кулинич взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины — передавали России сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в местном управлении СБУ. Именно Кулинич якобы под координированием Сивковича обеспечил быстрое продвижение российских войск по южным областям Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении из Крыма.

17 июля Кулинича задержали. Он был назначен на эту должность Владимиром Зеленским в 2020 году. В марте 2022 года президент его уволил. 18 июля Госбюро расследований подтвердило задержание экс-главы регионального управления, при этом указав, что он оставался действующим сотрудником СБУ.

Ранее Лайф сообщал, что 17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Баканова с поста главы СБУ. Он также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора страны.

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