00:48 (мск), источник: ТАСС
Бастрыкин заявил, что украинские националисты уничтожили более 7 тыс. гражданских объектов
В их числе жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства, отметил председатель Следственного комитета РФ.
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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил об уничтожении украинскими националистами более 7 тыс. объектов гражданской инфраструктуры.
«Они интенсивно обстреливают Донецкую и Луганскую народные республики, жестоко и беспринципно наносят удары именно по мирным жителям, гражданским объектам, в том числе детским учреждениям. И не только ЛНР и ДНР, но и свои территории, с целью обвинить в этом российских военнослужащих. Людей они ни во что не ставят. Националистами уничтожено и частично повреждено более 7 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства», — сообщил он в понедельник интервью «Российской газете».
Бастрыкин отметил, что применение силы украинскими националистами нельзя чем-либо оправдать.
Он считает, что крайне важно продолжать объективно рассказывать мировому сообществу о том, что на самом деле происходит в последние месяцы. Так, за весь период следствия с 2014 года допрошено более 216 тыс. человек, признано потерпевшими свыше 91 тыс., в том числе 14 072 несовершеннолетних.
Обстрел Донбасса
Кроме того, следователи Следственного комитета РФ установили более 220 человек, среди которых представители высшего командования Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам Донбасса.
«В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц, в том числе представителей высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиров воинских подразделений, обстреливавших мирное население», — сказал Бастрыкин.
По его словам, 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения. «Объявлены в розыск 96 лиц, в частности 51 командир ВСУ», — сказал Бастрыкин.
Он сообщил, что уголовные дела о событиях на Украине расследуются в отношении представителей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований. Всего возбуждено более 1 300 уголовных дел, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 лиц.
По словам Бастрыкина, также возбуждены уголовные дела по фактам разработки сотрудниками Минздрава Украины оружия массового поражения. «Еще есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии», — рассказал Бастрыкин.
Еще возбуждено пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь российских военнослужащих, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военными. Кроме того, возбуждено восемь уголовных дел о нападениях на российские посольства и дипломатических представителей в Нидерландах, Ирландии, Литве, Чехии, Польше, Румынии и на здание Россотрудничества во Франции. «А также уголовное дело по факту захвата и удержания на территории Украины четырех сотрудников госкорпорации “Росатом”, — добавил Бастрыкин.