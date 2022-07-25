Агентство ЦТАК обвинило США в «биологическом терроризме»

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК обвинило США в создании сети биолабораторий, в том числе на Украине, для разработки «биохимического оружия», угрожающего безопасности человечества. В статье, опубликованной на сайте агентства в воскресенье, Соединенные Штаты названы «биологическим террористом».
«Сегодня США, игнорируя международные договоры и соглашения, разместили многие биолаборатории в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в материале. В нем подчеркивается, что большинство таких лабораторий размещено в «антиамериканских самостоятельных странах». Как пишет агентство, «карта распространения биолабораторий согласуется с картой вспышек заболеваний и вирусов» в мире.
Ссылаясь на данные российской стороны, ЦТАК отмечает, что в созданных на Украине десятках лабораторий проводилась программа разработки вируса геморрагической лихорадки, а также проект по исследованию инфекционных заболеваний, способных нанести вред сельскохозяйственной отрасли. Кроме того, США «провели весьма опасное исследование, которое можно считать разработкой биологических агентов для уничтожения определенной расы или нации в целом», пишет агентство.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Пентагон 9 июня признал, что США за последние 20 лет оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине. По его утверждению, на Украине нет программ создания ядерного, биологического или химического оружия, а все сотрудничество с Украиной представляет собой «мирные усилия по улучшению ядерной и радиационной безопасности, эпиднадзора, химической безопасности, а также готовности реагировать на эпидемии и пандемии».
Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Известия» отметил, что Вашингтон вопреки фактам продолжает заявлять о мирном характере американских биологических исследований на Украине, но обнаруженные в рамках спецоперации свидетельства доказывают обратное.