Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбыСпасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки стало одним из ярких сюжетов этой недели
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
Спецоперация на Украине
07:39 (мск), источник: Life.ru

Бастрыкин предложил вместе с партнёрами России создать трибунал по Украине

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал вместе с партнёрами России, чтобы на нём рассматривать преступления, совершённые на Украине. По мнению руководителя СКР, создание международного трибунала над украинскими преступниками под эгидой ООН не имеет перспектив.

Источник: РИА "Новости"

«С учётом позиции коллективного Запада, открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнёрами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Сформировать трибунал и его устав можно было бы через соглашение между Россией и странами, входящими в эти организации, а также с Донецкой и Луганской народными республиками, считает Бастрыкин.

К работе также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права. Среди них председатель СКР назвал Сирию, Иран и Боливию.

Также Лайф писал, что число фигурантов уголовных дел, возбуждённых Следственным комитетом России по преступлениям на Украине, превысило 400 человек. Количество таких дел составляет 1,3 тысячи. Предварительное расследование уже выявило причастность более 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности.

Справка
Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знатьСовет ЕС утвердил новый пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как в него вошли в основном меры по уточнению санкций и приведению их в соответствие с американскими и британскими. РБК приводит самое важное из него
 Как удары России по военным объектам в Одессе застали западные СМИ враспло
Как США собираются избавиться от Эрдогана, который полезен России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь