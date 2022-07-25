Бастрыкин предложил вместе с партнёрами России создать трибунал по Украине

«С учётом позиции коллективного Запада, открыто спонсирующего украинский национализм и поддерживающего киевский режим, создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнёрами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».
Сформировать трибунал и его устав можно было бы через соглашение между Россией и странами, входящими в эти организации, а также с Донецкой и Луганской народными республиками, считает Бастрыкин.
К работе также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права. Среди них председатель СКР назвал Сирию, Иран и Боливию.
Также Лайф писал, что число фигурантов уголовных дел, возбуждённых Следственным комитетом России по преступлениям на Украине, превысило 400 человек. Количество таких дел составляет 1,3 тысячи. Предварительное расследование уже выявило причастность более 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности.