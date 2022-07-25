Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбыСпасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки стало одним из ярких сюжетов этой недели
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
08:26 (мск), источник: ТАСС

Глава ЕК заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России

Урсула фон дер Ляйен считает, что полное прекращение поставок «рано или поздно» произойдет.

Источник: AFP 2022

БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет. Такую точку зрения она изложила в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.

«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]», — отметила фон дер Ляйен.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — считает она.

 "Соприкосновение кулаками между Байденом и Мухаммедом бен Сальманом хуже, чем рукопожатие, — оно позорно"
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь