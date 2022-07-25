08:26 (мск), источник: ТАСС
Глава ЕК заявила, что Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа из России
Урсула фон дер Ляйен считает, что полное прекращение поставок «рано или поздно» произойдет.
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БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению, которое, по ее мнению, «рано или поздно» произойдет. Такую точку зрения она изложила в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.
«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]», — отметила фон дер Ляйен.
«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — считает она.