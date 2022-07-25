В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов

Так в ведомстве прокомментировали статью РБК и том, что руководителей государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои расходы, а чиновников — отчитываться о платежах по кредитам.
«Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах», — пояснили в Минтруде.
Так, планируется, что сведения нужно будет предоставлять как при заключения сделки, так и при оплате.
Кроме того, необходимо будет указывать сведения о получении кредитов или займов на покупку недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его жены, либо мужа.