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10:25 (мск), источник: © РИА Новости

В Минтруде прокомментировали проект о декларации расходов

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Объем сведений о доходах и имуществе, которые должны предоставлять госслужащие, могут расширить, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Источник: © РИА Новости

Так в ведомстве прокомментировали статью РБК и том, что руководителей государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои расходы, а чиновников — отчитываться о платежах по кредитам.

«Законопроект не расширяет состав лиц, на которых распространяется обязанность по представлению таких сведений о доходах и имуществе, а только предполагает увеличение объема представляемых сведений, дополняя его сведениями о расходах», — пояснили в Минтруде.

Так, планируется, что сведения нужно будет предоставлять как при заключения сделки, так и при оплате.

Кроме того, необходимо будет указывать сведения о получении кредитов или займов на покупку недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых финансовых инструментов в случае, если общая сумма превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его жены, либо мужа.

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