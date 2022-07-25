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12:57 (мск), источник: Известия

В Кремле оценили идею привлечь союзников России к трибуналу по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 25 июля, на брифинге прокомментировал идею главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь российских партнеров к работе трибунала по Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: Известия

«Вы знаете, что наши следователи, которые, кстати, сегодня отмечают свой профессиональный праздник — День сотрудника органов следствия Российской Федерации, — весьма и весьма напряженно работают на освобожденных территориях, четко фиксируют те преступления, которые совершаются националистическими элементами, и, конечно, в итоге уже собран объем данных, которых наверняка хватит на то, чтобы предать суду этих преступников», — заявил Песков.

24 июля Бастрыкин предложил привлечь к работе по формированию международного трибунала для оценки преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине Сирию, Иран и Боливию. При этом Бастрыкин считает, что создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе «крайне сомнительно». Глава СКР отметил, что этот вопрос можно прорабатывать совместно с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

Кроме того, в воскресенье Бастрыкин подчеркнул, что к преступлениям на Украине причастны более 400 человек, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел.

Ранее, 7 июля, президент РФ Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

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