В Москве задержали политика Леонида Гозмана

По данным издания, на момент задержания политик находился с адвокатом в метро на станции «Фрунзенская». Он был задержан по системе распознавания лиц.
В прошлый раз политика задержали 15 июля. Тогда его допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о получении второго гражданства. После этого он был отпущен.
Известно, что политик в 2018 году получил израильское гражданство, однако сразу не уведомил об этом миграционную службу, а только лишь спустя год — в 2019 году.
6 мая Минюст РФ внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов.