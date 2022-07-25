16:09 (мск), источник: Коммерсантъ
Лавров: «продуктовая сделка» — не препятствие для ведения военной операции на Украине
Заключение соглашения по вывозу зерна из украинских портов не является для России препятствием для ведения военной операции на Украине и уничтожения ее объектов военной инфраструктуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, западные страны «искаженно» преподнесли информацию о ракетном ударе российской армии по военным объектам в порту Одессы, чтобы дискредитировать Россию.