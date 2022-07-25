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16:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров: «продуктовая сделка» — не препятствие для ведения военной операции на Украине

Заключение соглашения по вывозу зерна из украинских портов не является для России препятствием для ведения военной операции на Украине и уничтожения ее объектов военной инфраструктуры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, западные страны «искаженно» преподнесли информацию о ракетном ударе российской армии по военным объектам в порту Одессы, чтобы дискредитировать Россию.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Если говорить про эпизод, который вы упомянули и который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели», — подчеркнул Лавров в ходе визита в Конго (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что ракетные удары вооруженных сил России были нанесены по целям, расположенным «в отдельной части Одесского порта, в так называемой военной части Одесского порта». Данное обстоятельство, по мнению дипломата, подтверждает, что Россия не создает препятствий для вывоза зерна из украинских портов.

Андрей Сапожников

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