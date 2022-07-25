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18:10 (мск), источник: © РИА Новости

Госуслуги начали принимать заявки на онлайн-голосование в сентябре

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Стартовал прием заявок на участие в электронном дистанционном голосовании на сентябрьских выборах в Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областях, сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Источник: © РИА Новости

«Избиратели семи субъектов Российской Федерации через портал “Госуслуги” могут подать заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое пройдет в единый день голосования 11 сентября», — говорится в сообщении.

Принять участие в ДЭГ можно при наличии подтверждённой и сопоставленной с регистром избирателей учетной записи на портале «Госуслуги».

В этом году ДЭГ впервые будет применяться в разных часовых поясах, сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, слова которого приводят в материале.

«Томская область имеет разницу во времени с Москвой плюс 4 часа, а Калининградская область — минус 1 час. Таким образом, сборка ключа и расшифровка результатов онлайн-голосования начнутся только после завершения голосования в Калининграде», — цитирует Булаева сайт Центризбиркома.

Прием заявлений в Калининградской, Курской, Новгородской, Псковской и Ярославской областях продлится до 24:00 5 сентября, в Калужской и Томской областях — до 24:00 6 сентября, также уточнили в сообщении.

Единый день голосования пройдет 11 сентября 2022 года. Прямым голосованием будут избираться 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров.

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