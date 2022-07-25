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18:53 (мск), источник: © РИА Новости

Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза

ВАРШАВА, 25 июл — РИА Новости. Польша не согласна делиться газом с другими странами Европейского союза, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции.

Источник: © РИА Новости

«Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвященная энергетической безопасности, а главное — теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения», — сказала она.

По ее словам, у Польши нет необходимости вводить какие-либо лимиты.

«То, что предложила Европейская комиссия, — это такой новый механизм газовой солидарности. Что неприемлемо в предложениях Европейской комиссии — это попытка навязывания обязательных механизмов редукции», — отметила Москва.

По ее мнению, государствам нельзя соглашаться на такой шаг, поскольку никто не знает, какой будет предстоящая зима. Чиновница считает, что в нынешней ситуации можно обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.

По словам министра, предложения Еврокомиссии не встречают согласия не только в Польше, но и в других странах Евросоюза. Она назвала Грецию, Кипр, Мальту, Португалию и Испанию среди противников инициативы. Кроме того, идеи ЕК составлены «на коленке», добавила Москва.

Еврокомиссия 20 июля предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств — членов ЕС снизить спрос на газ на 15 процентов в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Это соответствует 45 миллиардам кубометров газа. Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС. В среду предложение обсудят в Брюсселе министры энергетики.

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