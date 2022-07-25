В Израиле нашли монету с изображением богини Луны На находке под портретом изображен знак зодиака Рак
Фоторепортажи
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
12Природные пожары в Европе
Спецоперация на Украине
19:25 (мск), источник: Известия

Зеленский уволил командующего спецоперациями Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего сил спецопераций. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера 25 июля.

Источник: Известия

«Назначить Хоренка Виктора Александровича командующим сил специальных операций минобороны Украины», — говорится в документе.

7 июля СМИ сообщили, что Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

19 июля секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал ряд «громких» разоблачений известных в стране личностей. Речь идет о политологах, мэрах некоторых городов и многих других фигурах, которые в свое время были известны украинскому обществу, отметил он.

В тот же день Зеленский сменил руководителей СБУ в пяти регионах.

В настоящее время на Украине наблюдается самая масштабная перестановка в силовых структурах с конца февраля. Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Он указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь