19:25 (мск), источник: Известия
Зеленский уволил командующего спецоперациями Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего сил спецопераций. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера 25 июля.
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«Назначить Хоренка Виктора Александровича командующим сил специальных операций минобороны Украины», — говорится в документе.
7 июля СМИ сообщили, что Зеленский высказал свое недовольство действиями главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
19 июля секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал ряд «громких» разоблачений известных в стране личностей. Речь идет о политологах, мэрах некоторых городов и многих других фигурах, которые в свое время были известны украинскому обществу, отметил он.
В настоящее время на Украине наблюдается самая масштабная перестановка в силовых структурах с конца февраля. Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Он указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников ведомств.