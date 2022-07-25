Адвокат сообщил, что Гозмана отпустили после задержания

Задержание политика, бывшего лидера «Союза правых сил» Леонида Гозмана (внесен в список СМИ-иноагентов) было ошибочным, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков. Его отпустили из СК и пообещали снять с федерального розыска в ближайшее время, уточнил он.
«Леонида Гозмана отпустили из Следственного комитета. Это было то же самое дело (о двойном гражданстве. — РБК), по которому он был допрошен на прошлой неделе и по которому мы приехали сегодня в СК, чтобы нас допросили согласно имевшейся ранее договоренности, но следователя не было на месте. И вместо допроса Леонид получил задержание на станции метро “Фрунзенская”. Нас долго возили по отделам полиции, вновь привезли в СК по району Хамовники. Перед нами извинились, сказали, что снимут с федерального розыска в ближайшее время», — сообщил Бирюков.
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и обратился за комментарием в Главное следственное управление СК по Москве.
О задержании Гозмана стало известно днем 25 июля. Бирюков уточнял, что политика задержали сотрудники полиции метрополитена при входе в здание станции «Фрунзенская».
Политик пояснял, что несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля, однако не собирались туда уезжать. По закону они должны были известить об этом власти в течение 60 дней, однако Гозман с супругой не знали об этих правилах и сделали это примерно через год.
Явка к следователю была назначена на 25 июля, однако ее перенесли на 29 июля, сообщал Бирюков, а Гозмана ошибочно задержали в этот день.