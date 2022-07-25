МИД раскритиковал новый транш финансовой помощи Украине

«Поставками украинцам вооружений и военной техники ЕС продолжает инвестировать в дальнейшие боевые действия. И при этом лицемерно публично заявляет, что якобы протягивал России “оливковую ветвь мира”. Любые попытки добиться “победы на поле боя” — прямая дорога в пропасть как для Киева, так и для Брюсселя», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Подчеркивается, что выделение денег на поставки оружия говорит о тотальной неготовности ЕС содействовать политическому урегулированию на Украине.
«За чуть более год существования “Европейского фонда мира”, который с учетом его использования для поставок оружия корректнее именовать “фондом войны”, на вооружение Украины было потрачено уже 2,5 млрд евро — почти половина его бюджета, рассчитанного до 2027 г. Так что за совершаемые украинскими ВС и националистическими батальонами военные преступления, убийства мирных жителей, женщин, стариков и детей, разрушение гражданской инфраструктуры, включая мосты, спонсоры из ЕС должны нести ту же ответственность, что и киевский режим», — также отметила Захарова.