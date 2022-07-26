В Запорожской области выдали восемь тысяч российских паспортов

«На сегодняшний день оформлено более восьми тысяч паспортов Российской Федерации, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек», — написал он в Telegram-канале.
В Энергодаре и Мелитополе открыли дополнительные пункты выдачи паспортов, местные власти также увеличат число работающих в них специалистов. Также администрация упростила оформление гражданства без справки из ЗАГС о семейном положении из архивов неподконтрольных территорий — их декларируют на месте при наличии окончательного документа о семейном статусе гражданина в виде справки о браке/разводе либо решения суда.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.