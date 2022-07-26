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14:17 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области выдали восемь тысяч российских паспортов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. Восемь тысяч жителей Запорожской области уже получили российское гражданство, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний день оформлено более восьми тысяч паспортов Российской Федерации, приняты документы 15 тысяч человек, а предварительная запись уже превысила 20 тысяч человек», — написал он в Telegram-канале.

В Энергодаре и Мелитополе открыли дополнительные пункты выдачи паспортов, местные власти также увеличат число работающих в них специалистов. Также администрация упростила оформление гражданства без справки из ЗАГС о семейном положении из архивов неподконтрольных территорий — их декларируют на месте при наличии окончательного документа о семейном статусе гражданина в виде справки о браке/разводе либо решения суда.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы планируют войти в состав Российской Федерации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

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