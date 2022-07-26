В Стамбуле заработал координационный центр по зерновому вопросу

Делегацию Москвы возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.
Первые российские эксперты прибудут в Турцию уже сегодня и начнут работу.
«Главной задачей российских специалистов в СКЦ станет оперативное решение всех необходимых вопросов для выхода “Инициативы” на этап практической реализации. Деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Министерстве обороны», — указали в ведомстве.
Пакет из двух документов подписали 22 июля в Стамбуле: «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки».
В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Как указывали в МИД, сторонами Инициативы выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН.