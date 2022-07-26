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14:29 (мск), источник: © РИА Новости

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, заявил Лавров

ЭНТЕБЕ (Уганда), 26 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, боевые действия завершаются за переговорным столом, но ответа от Киева нет.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал российский министр в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что «когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег». «Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», — отметил Лавров.

Он добавил, что РФ известно, «что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул». «Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как в госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы — у американских коллег поспрашивайте, в чем там причина», — подчеркнул Лавров.

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