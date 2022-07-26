Санкционный список Британии пополнился российскими губернаторами

Ограничительные меры ввели в отношении губернатора Брянской области Александра Богомаза, главы Курской области Романа Старовойта, руководителя Самарской области Дмитрия Азарова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главы Севастополя Михаила Развожаева.
Также санкции ввели в отношении племянников бизнесмена Алишера Усманова — Сарвара и Санжара Исмаиловых.
Помимо этого, под ограничения попали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред кабмина ЛНР Владислав Кузнецов.
Ранее Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В список попали первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, Россотрудничество, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) и другие.
При этом стало известно, что последний пакет санкций Европейского союза показал, как блок исчерпал возможности по введению ограничений в отношении России. Об этом французской газете Le Monde рассказал источник в дипломатических кругах.