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16:49 (мск), источник: Секрет Фирмы

Санкционный список Британии пополнился российскими губернаторами

Великобритания в очередной раз расширила список антироссийских санкций. Обновление состоит из 42 пунктов. Среди прочих в него попали министр юстиции Константин Чуйченко, несколько десятков губернаторов и британский журналист Грэм Филлипс, чьи британские активы арестовали. Об этом сообщило РИА «Новости». Среди попавших в список глав регионов оказался и глава Московской области Андрей Воробьёв.

Источник: AP 2022

Ограничительные меры ввели в отношении губернатора Брянской области Александра Богомаза, главы Курской области Романа Старовойта, руководителя Самарской области Дмитрия Азарова, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, главы Севастополя Михаила Развожаева.

Также санкции ввели в отношении племянников бизнесмена Алишера Усманова — Сарвара и Санжара Исмаиловых.

Помимо этого, под ограничения попали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампред кабмина ЛНР Владислав Кузнецов.

Ранее Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. В список попали первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, Россотрудничество, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) и другие.

При этом стало известно, что последний пакет санкций Европейского союза показал, как блок исчерпал возможности по введению ограничений в отношении России. Об этом французской газете Le Monde рассказал источник в дипломатических кругах.

Справка
Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знатьСовет ЕС утвердил новый пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как в него вошли в основном меры по уточнению санкций и приведению их в соответствие с американскими и британскими
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