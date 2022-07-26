На дне Атлантики нашли лавину, способную уничтожить ИнтернетОткрытие было сделано случайно
Фоторепортажи
12Природные пожары в Европе
8Сильная гроза и ливень в Москве
Спецоперация на Украине
26 июля, источник: Lenta.Ru

Эрдоган рассказал о предложении Путина производить Bayraktar в России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Тегеране предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar в России. Об этом сообщает CNN Turk.

Источник: Reuters

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это было также сделано недавно в ОАЭ», — заявил Эрдоган.

19 июля украинское правительство разрешило производство турецких Bayraktar на своей территории. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин республики направит в Верховную Раду проект о ратификации соглашения.

Тогда же сообщалось, что турецкая авиастроительная компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые беспилотники России и впредь не собирается. Эта компания уже передавала несколько беспилотников Киеву на безвозмездной основе.

 «Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь