Эрдоган рассказал о предложении Путина производить Bayraktar в России

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это было также сделано недавно в ОАЭ», — заявил Эрдоган.
19 июля украинское правительство разрешило производство турецких Bayraktar на своей территории. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что кабмин республики направит в Верховную Раду проект о ратификации соглашения.
Тогда же сообщалось, что турецкая авиастроительная компания Baykar Makina никогда не поставляла свои боевые беспилотники России и впредь не собирается. Эта компания уже передавала несколько беспилотников Киеву на безвозмездной основе.