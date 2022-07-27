Экс-премьер Израиля обвинил Ганца и Лапида в кризисе в отношениях с Россией

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны этот кризис преодолеть. На протяжении многих лет мы ответственно развивали сбалансированные отношения с Россией. Мы заботились о защите жизненно важных интересов Государства Израиль и его граждан: свобода репатриации евреев из России, еврейское образование, обширная деятельность еврейского агентства “Сохнут”, выплата пенсий выходцам из России, перевоз в Израиль и предание земле останков старшего сержанта Захарии Баумеля, освобождение из заключения гражданки Израиля, оказание незамедлительной помощи при тушении обширного пожара на горе Кармель», — сказал он.
Политик добавил, что прежде всего работал «для достижения одной главной цели, и мы ее достигли — координация действий для обеспечения безопасности между российской армией и армией Израиля в небе над Сирией», и эта координация действий является «фундаментальным элементом нашей национальной безопасности и имеет первостепенное значение».
«Я обеспокоен тем, что-то, что мы построили за эти годы, рушится прямо на наших глазах в последние недели. Когда мы с помощью Всевышнего вернемся к руководству страной, мы создадим стабильное, сильное и опытное правительство и исправим то, что сейчас рушится. А пока у меня есть одна просьба к (Яиру. — Прим. ред.) Лапиду и (Бени. — Прим. ред.) Ганцу — прекратите болтовню. Ваше поведение угрожает нашей национальной безопасности. Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — указал Нетаньяху.
На прошлой неделе Минюст России обратился в суд с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», беседа по иску назначена на 28 июля. СМИ писали, что власти направили агентству требование приостановить деятельность в стране. Сама организация опровергала данные о прекращении работы в России. Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у России есть вопросы к агентству «Сохнут» с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не нужно политизировать ситуацию и проецировать на весь комплекс российско-израильских отношений. Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, Москва сожалеет по поводу неконструктивной позиции Израиля в последние месяцы в отношении России.