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10:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили установить день памяти всех погибших в Донбассе, такая инициатива будет рассмотрена в осеннюю сессию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Сегодня День памяти детей — жертв военных преступлений киевского режима. Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых… Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу», — заявил он журналистам.

Володин добавил, что геноцид на Украине продолжается девятый год, в то время как на защиту детей Донбасса на Западе никто не встал и не осудил преступления «украинских нацистов».

«В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал “Аллея ангелов”. Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить», — сказал он.

11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.

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