В Госдуме предложили установить День памяти погибших в Донбассе

«Сегодня День памяти детей — жертв военных преступлений киевского режима. Каждый день киевская власть убивает мирных граждан, ведет обстрел жилых кварталов. Гибнут дети. Речь идет о сотнях погибших и раненых… Депутаты Государственной Думы предложили установить День памяти всех жертв войны на Донбассе. В осеннюю сессию Госдума рассмотрит эту инициативу», — заявил он журналистам.
Володин добавил, что геноцид на Украине продолжается девятый год, в то время как на защиту детей Донбасса на Западе никто не встал и не осудил преступления «украинских нацистов».
«В мае 2015 года в Донецке в память о детях, погибших в ходе войны, был открыт мемориал “Аллея ангелов”. Больно читать имена маленьких жителей Донбасса. Такое нельзя ни забыть, ни простить», — сказал он.
11 июля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей-жертв войны в Донбассе.