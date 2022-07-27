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13:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. «Единая Россия» внесла в ГД законопроект о сохранении за гражданами-должниками ежемесячно суммы в размере прожиточного минимума, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Источник: © РИА Новости

«Законопроектом предлагается внесение изменений ФЗ “Об исполнительном производстве”, согласно которым в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иное лицо, выплачивающее должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, указанное лицо или иная организация обязаны после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Согласно тексту документа, исполнение обязанности по сохранению прожиточного минимума за должником будет осуществляться на основании заявления в организацию, осуществляющую периодические выплаты.

«Исполнение указанной обязанности, будет осуществляться на основании полученного указанным лицом или организацией, осуществляющей выплату периодических платежей, заявления от гражданина-должника о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума», — уточняется в пояснительной записке.

Также отмечается, что данная мера направлена преимущественно на пенсионеров.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров», — поясняется в документе.

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