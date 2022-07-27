В Госдуму внесли проект о сохранении прожиточного минимума за должниками

«Законопроектом предлагается внесение изменений ФЗ “Об исполнительном производстве”, согласно которым в случае предъявления взыскателем исполнительного документа в организацию или иное лицо, выплачивающее должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, указанное лицо или иная организация обязаны после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
«Исполнение указанной обязанности, будет осуществляться на основании полученного указанным лицом или организацией, осуществляющей выплату периодических платежей, заявления от гражданина-должника о сохранении ему заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере указанного прожиточного минимума», — уточняется в пояснительной записке.
Также отмечается, что данная мера направлена преимущественно на пенсионеров.
«Принятие законопроекта позволит обеспечить необходимыми средствами к существованию граждан-должников, преимущественно пенсионеров-должников после удержания их долгов в рамках исполнительного производства, тем самым снизить уровень бедности пенсионеров», — поясняется в документе.