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12:40 (мск), источник: © РИА Новости

Вывоз зерна с Украины может начаться в ближайшее время

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Первые суда с зерном с Украины уже в ближайшее время могут выйти в Черное море в рамках стамбульского соглашения, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Судя по тому, о чем говорят наши турецкие коллеги, на территории которых находится координационный центр, они рассчитывают, что поставки, по крайней мере с Украины, начнутся в ближайшее время», — сказал дипломат.

На вопрос журналистов, допускают ли в Москве возможность срыва достигнутых договоренностей, замглавы МИД ответил, что «ничего нельзя исключать».

Он добавил, что российская сторона надеется на лучшее, но от нее зависит не все.

«Мы всегда надеемся на лучшее и рассчитываем, что наши партнеры тоже будут реализовывать два компонента этой зерновой сделки: касающийся вывоза зерна с Украины и касающийся снятия ограничений на экспорт российского зерна в целом», — продолжил Руденко.

Дипломат напомнил, что стороны подписали эти два документа синхронно, поэтому их нужно реализовывать точно так же.

Пакет из двух документов представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле: «Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» и «Меморандум о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки».

В частности, речь идет о вывозе украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.

Справка
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знатьООН надеется, что подписанные документы помогут стабилизировать цены на продовольствие и предотвратить голод в беднейших странах. Экспорт зерна ранее остановился из-за блокировки портов Украины после начала боевых действий
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